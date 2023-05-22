IKBY Meclisi'nde KDP ve KYB milletvekilleri arasında kavga çıktı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi'nde, Yüksek Seçim Komisyonu konulu oturum sırasında Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) milletvekilleri kavga etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisi'nde, Yüksek Seçim Komisyonu konulu oturum sırasında Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) milletvekilleri kavga etti.

IKBY Meclisi'nde, bir yıl ertelenerek 18 Kasım'da yapılması kararlaştırılan milletvekili seçimleri için hazırlıkları yürütmekle görevli Yüksek Seçim Komisyonu'nun aktifleştirilmesinin ele alındığı oturum gerçekleştirildi.

Oturum sırasında KYB'li Meclis Başkanı Revaz Faik, Başkanlık yetkisini kullanarak oturumu ertelediğini duyururken, KDP'li Meclis Başkan Yardımcısı Hemin Hawrami ise Meclis çoğunluğunun desteğini alarak Yüksek Seçim Komisyonu'nu oylamaya sundu.

Bu esnada Meclis'te çıkan arbedede bazı KDP ve KYB milletvekillerinin yumruklaştığı, kimi milletvekillerinin Meclis Başkanlık kürsüsünü işgal ettiği ve kürsüye doğru dosya ve çeşitli eşyalar attıkları görüldü.

Yaşanan kavga sonrası KDP ve KYB'den farklı açıklamalar geldi. KYB'li Meclis Başkanı Faik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Meclis tüzüğünün kendisine verdiği yetkiyle oturumu ertelediğini belirterek, "Ertelemeden sonra hiçbir sonucun hukuki veya usuli değeri olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan KDP'li Meclis Başkan Yardımcısı Hawrami ise, 58 milletvekilinin oyu ile Yüksek Seçim Komisyonu'nun görev süresinin yenilendiğini ve iki yeni komisyon üyesinin seçildiğini duyurdu.

KDP ve KYB arasında azınlık kotaları başta olmak üzere seçim yasası ve Yüksek Seçim Komisyonu'nun aktifleştirilmesi uzun süredir anlaşmazlık konuları arasında yer alıyor.