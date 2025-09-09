IKBY, Kerkük-Ceyhan Boru Hattı'nın İskan Edilememesinin Maliyeti 28 Milyar Dolar

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi, Irak petrolünün aktarıldığı Kerkük- Ceyhan boru hattının işletilememesinin Irak'a maliyetinin 28 milyar dolardan fazla olduğunu söyledi.

Dizayi, Uluslararası Erbil Üniversitesi'nde düzenlenen ekonomik forumun ardından yerel basına açıklamada bulundu.

Uluslararası ekonomik ilişkileri güçlendirmek istediklerini ifade eden Dizayi, "Politikamız özel sektöre değer vermek, ekonomiyi çeşitlendirmek ve farklı ülkelerden yatırımcılar için bir kapı açmaktır." diye konuştu.

Kerkük-Ceyhan boru hattının işletilememesi nedeniyle aksayan Irak petrol ihracatına ilişkin konuşan Dizayi, "Petrol ihracatının durdurulması nedeniyle Irak 28 milyar dolardan fazla zarar gördü." dedi.

Dizayi, "Irak'ın 28 milyar dolarlık zararı göz ardı etmesinin mantıklı olmadığını" ifade etti.