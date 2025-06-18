IKBY, İran-İsrail Çatışmasında İstikrar ve Huzur Vurgusu Yaptı

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Hükümet Sözcüsü Peşava Hevramani, İran ile İsrail arasındaki çatışmada Kürdistan Bölgesi'nin istikrar ve huzur sağlama amacında olduğunu vurgulayarak, sorunların diyalog ile çözülmesi gerektiğini belirtti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Peşava Hevramani, IKBY'nin, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmada "istikrar ve huzur faktörü olmak istediğini" belirterek, sorunların diyalog ve müzakere ile çözülmesi gerektiğini söyledi.

IKBY Hükümet Sözcüsü Hevramani, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin açıklamada bulundu.

"Kürdistan Bölgesi, İran ile İsrail savaşında istikrar ve huzur faktörü olmak istiyor." diyen Hevramani, sorunların diyalog ve müzakere ile çözülmesi gerektiğini düşündüklerini kaydetti.

Hevramani, "Kürdistan Bölgesinin tüm komşularına da sınırlarımızda kendileri için sorun oluşmayacağı güvencesi veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
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