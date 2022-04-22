IKBY Hükümet Sözcüsü Adil'den "PKK Kürdistan Bölgesinde ne yapıyor?" tepkisi - Haberler

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IKBY Hükümet Sözcüsü Adil'den "PKK Kürdistan Bölgesinde ne yapıyor?" tepkisi

AA - Güncel
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IKBY Hükümet Sözcüsü Adil'den 'PKK Kürdistan Bölgesinde ne yapıyor?' tepkisi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonuna ilişkin, "Biz bir soru soruyoruz.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde terör örgütü Pkk'ya yönelik operasyonuna ilişkin, "Biz bir soru soruyoruz. PKK güçleri ne yapıyor? Ne yapıyor Kürdistan Bölgesinde?" dedi.

IKBY Hükümet Sözcüsü Adil, basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Basın açıklaması sırasında, bir muhabir, "Birkaç gün önce Kürdistan Bölgesi topraklarında Türkiye operasyon gerçekleştirdi. Türkiye, 'Bu dostlarımızın ve müttefiklerimizin yardımıyla oldu' dedi. Kürdistan Bölgesi Hükümetinin bu operasyonlarla ilgili tepkisi nedir?" sorusunu yöneltti.

Sözcü Adil de, kısa bir cevap vererek, "Biz bir soru soruyoruz. PKK güçleri ne yapıyor? Ne yapıyor Kürdistan Bölgesinde? Bu soru size (muhabire)." ifadelerini kullandı.

AA / Güncel

Türkiye, Hükümet, IKBY, PKK, Güncel, Haberler

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