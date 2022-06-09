IKBY, Erbil'e yönelik iHA saldırısının Irak Hizbullahı tarafından yapıldığını duyurdu - Haberler

IKBY, Erbil'e yönelik iHA saldırısının Irak Hizbullahı tarafından yapıldığını duyurdu ?Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi, Erbil'e yönelik dünkü saldırıda kullanılan İHA'nın, Irak Hizbullah milisleri tarafından Kerkük kentine bağlı Altunköprü kasabasından yönlendirildiğini açıkladı. ? Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi, Erbil'e yönelik dünkü saldırıda kullanılan İHA'nın, Irak Hizbullah milisleri tarafından Kerkük kentine bağlı Altunköprü kasabasından yönlendirildiğini açıkladı. IKBY Anti-Terör Birimi resmi Facebook sayfasında, IKBY Güvenlik Konseyinin konuya ilişkin açıklamasına yer verildi. Açıklamada, "Saldırıda kullanılan İHA, Pirde (Altunköprü) kasabası sınırından, (Irak) Hizbullah milisleri tarafından Erbil'e yönlendirildi." ifadesine yer verildi. Açıklamada ayrıca, saldırıda "MOSSAD'a ait bir aracın hedef alındığı" ve bir kişinin öldürüldüğüne yönelik iddialar da yalanlandı. Erbil'de dün akşam saat 21.30'da Pirmam yolunda düzenlenen İHA saldırısı sonucu 3 sivilin yaralandığı ve sivil araçların da hasar gördüğü bildirilmişti. AA / Bekir Aydoğan - Güncel İhlas Haber Ajansı Erbil Irak Güncel Haberler

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