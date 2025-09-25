IKBY'den Tarihi Petrol Anlaşması: kuyular dünya piyasalarına açıldı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, IKBY, petrol üreticisi firmalar, Irak Petrol Bakanlığı ve Irak Milli Petrol Şirketi (SOMO) arasında bugün yapılan anlaşma ile bölgedeki petrol kuyularının bir kere daha dünya petrol piyasalarına açıldığını belirtti.

Barzani, ABD merkezli x sosyal medya hesabından IKBY'de üretilen petrolün ihraç edilmesine ilişkin mesaj yayımladı.

Petrol ihracatına ilişkin üçlü anlaşmanın imzalanmasına işaret eden Barzani, "Irak Kürdistan Bölgesi, petrol üreticisi firmalar, Irak Petrol Bakanlığı ve Irak Milli Petrol Şirketi arasında bugün yapılan anlaşma ile Irak Kürdistan Bölgesi'ndeki petrol kuyuları bir kere daha dünya petrol piyasalarına açılmıştır." dedi.

Barzani, anlaşmanın tüm tarafları ile halkı tebrik ettiğini ifade ederek, "Bu tarihi günde Irak Kürdistan Bölgesi halkının mali haklarının temin edilmesinin önünde büyük bir engel kalktı. Irak Kürdistan Bölgesi petrolünün satılmaya başlanmasıyla birlikte anayasal tüm haklarımıza bir kere daha vurgu yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı da bu gelişmelerden sonra yaptığı açıklamada, petrol akışının 48 saat içinde başlayacağını duyurdu.

Petrol anlaşması

IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı dün, petrol ihracatının başlaması için yerli ve yabancı şirketlerle anlaşma imzalandığını, petrol akışının en kısa sürede başlaması için Irak Petrol Bakanlığı'nın kararının beklendiğini açıklamıştı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, bugün sosyal medyada yayımladığı mesajında IKBY'de bulunan sahalardan üretilen petrolün Irak Petrol Bakanlığınca devralınacağını ve söz konusu petrolün Irak-Türkiye boru hattı üzerinden ihraç edileceğini duyurmuştu.