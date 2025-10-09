IKBY'den Süleymaniye'ye uçuşların başlatılması talimatı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığı, Türkiye'den Irak'ın Süleymaniye kentine uçuşların yeniden başlatılması talimatı veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

IKBY Başkanlığı, Türkiye'den Süleymaniye kentine uçuşların yeniden başlamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Resmi ziyaret çerçevesinde Ankara'da bulunan IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine işaret edilen açıklamada, Türkiye'den Irak'ın Süleymaniye kentine uçuşların yeniden başlaması için talimat veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edildi.

Açıklamada, "Bu karar Kürdistan Bölgesi ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki güçlü ilişkiler çerçevesinde alınmıştır. Hiç kuşkusuz, bu karar işbirliğinin ilerlemesine yardımcı olacak ve özellikle Süleymaniye'deki vatandaşlarımız başta olmak üzere iki tarafın da çıkarına hizmet edecektir." denildi.