IKBY'den İsrail'in Hamas Heyetine Saldırısına Kınama

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, İsrail'in Doha'da Hamas müzakere heyetine düzenlediği hava saldırısını kınadı ve uluslararası kamuoyuna barış için çaba gösterme çağrısında bulundu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısını kınadı.

IKBY Başkanlığından yapılan açıklamada, "Doha'ya düzenlenen, bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit eden İsrail saldırısını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Katar'ı tam anlamıyla destekliyoruz. Bu tür eylemlerin engellenmesi ve bölgede barış ile huzurun yeniden tesis edilmesi için her türlü çabanın gösterilmesi konusunda uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın üst düzey isimlerinin toplantı yaptığı binaya hava saldırısı düzenlemişti.

Hamas, liderlerinin İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu ve 4 mensubu ile Katarlı bir polisin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
