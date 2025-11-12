IKBY'den düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için Türkiye'ye taziye mesajı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri kargo uçağında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.
Taziye mesajı, IKBY Başkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşıldı.
Mesajda, " Gürcistan'da askeri uçağın elim bir şekilde düşmesi nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'ne başsağlığı diliyoruz. Dualarımız, hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarıyla birlikte." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel