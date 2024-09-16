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IKBY'de Su Sorununa Çözüm Projesi Başlatıldı

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yeraltı sularını canlandırmak ve Erbil'deki su sorununu çözmek amacıyla 1300 su kuyusunun kullanımının durdurulacağı bir proje başlatıldı. Proje ile saatte 20 bin metreküp su elde edilmesi planlanıyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yeraltı sularının canlandırılması ve Erbil'de yaşanan su sorununun çözülmesi için proje başlatıldığı, bu kapsamda 1300 su kuyusunun kullanımının durdurulacağı belirtildi.

IKBY Su İdaresi Genel Müdürü Ari Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu proje üzerinde birkaç aydır çalışıldığını belirterek, Erbil'de projeden saatte 20 bin metreküp su elde edileceğini söyledi.

Bu proje kapsamında daha önce kullanılan 1300 su kuyusunun kullanımının durdurulacağını dile getiren Ahmed, bunun aşama aşama olacağını ve mecburi durumlarda bu kuyuların tekrar kullanılabileceğini kaydetti.

Ahmed, projenin yeraltı suları için olumlu bir gelişme olacağını vurgulayarak, söz konusu projenin tamamlanmasının normal süresinin 24 ile 36 ay arasında olduğunu ve maliyetinin ise 479 milyon dolar tuttuğunu söyledi.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Güncel Sağlık Çevre Yaşam Erbil

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