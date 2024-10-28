IKBY'de Elektrik Projesine Jeneratör Sahiplerinden Protesto

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 24 saat elektrik hizmetinin sağlanmasını amaçlayan projeye karşı çıkan "jeneratör sahipleri" bu kararı protesto etti.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani tarafından daha önce duyurulan ve 2 sene içerisinde tamamlanacağı açıklanan 24 saat elektrik hizmeti sunulmasına ilişkin proje birkaç mahallede uygulanmaya başlandı.

Bölge halkının elektrik sorununu çözmeyi amaçlayan projeden memnun olduğu görülürken, Erbil'de elektrik kesintilerinde, enerji temin edilen merkezi jeneratörlerin sahipleri ise Bakanlar Kurulu önünde söz konusu projeyi protesto etti.

Eylem düzenleyen jeneratör sahipleri, projenin özelleştirilmesi ve kendileri tarafından yürütülmesi talebini de dile getirdi.