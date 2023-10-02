IKBY Başkanlığı, Ankara'daki terör saldırısını kınadı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığı, Ankara'da düzenlenen terör saldırısını kınayarak, "terörün önünü almak için birlikte hareket etme" vurgusu yaptı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanlığı, Ankara'da düzenlenen terör saldırısını kınayarak, "terörün önünü almak için birlikte hareket etme" vurgusu yaptı.

IKBY Başkanlığından yapılan açıklamada, Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısının kınandığı belirtilerek, "Şiddet ve terör, bölgenin istikrarı ve huzurunu tehlikeye atan ciddi bir tehdittir." denildi.

Açıklamada, "Bu nedenle, terörün ve bölgedeki kaynaklarının önünü almak için birlikte hareket etmeye, koordinasyon ve işbirliğine vurgu yapıyoruz." ifadelerine yer verildi.

IKBY Dış İlişkiler Dairesi Sorumlusu Sefin Dizayi de X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Bugün Ankara'da meydana gelen bombalı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye halkı ve hükümetiyle dayanışmamızı ifade ediyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." paylaşımında bulundu.