IKBY Başkanı Barzani'den "silah bırakma" sürecine destek

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK'dan bir grubun Irak'ın Süleymaniye kentinde "silah bırakmak için attığı adımı desteklediklerini" belirtti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK'dan bir grubun Irak'ın Süleymaniye kentinde "silah bırakmak için attığı adımı desteklediklerini" belirtti.

IKBY Başkanı Barzani, terör örgütü PKK'dan bir grubun silahlarını imha etmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, terör örgütü PKK'nın "silah bırakmak için attığı adımın desteklendiği" belirtilerek bunun, "barış sürecinin başarıya ulaşması için atılan önemli ve mutluluk verici başka bir adım olduğu" kaydedildi.

Sürecin bölgenin hassas bir süreç ve durumdan geçtiği bir döneme denk geldiği ve başarıya ulaşmasının tüm bölgeye hizmet edeceği vurgulanarak "Her zaman olduğu gibi gereken tüm yardım ve kolaylığı destekleme ve üzerimize düşen her şeyi yapma konusunda hazır olduğumuzu tekrar belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, süreç için aldığı inisiyatif, verdiği destek ve sürecin başarıya ulaşması için verdiği çabadan ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür edildiği, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve süreci başarıya ulaştırmak için katkı sunan herkesin rolüne saygı duyulduğu vurgulandı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
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