IKBY Başbakanı Barzani Irak'taki yeni şiddet döngüsünden derin endişe duyduğunu söyledi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Irak'taki yeni şiddet döngüsünden büyük endişe duyduğunu belirterek, "Ülkenin karşı karşıya olduğu derin ve ciddi sorunlar hakkında tam ve samimi bir diyalog zamanı." dedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Irak'taki yeni şiddet döngüsünden büyük endişe duyduğunu belirterek, "Ülkenin karşı karşıya olduğu derin ve ciddi sorunlar hakkında tam ve samimi bir diyalog zamanı." dedi.

IKBY Başbakanı Barzani, Irak'taki son olaylara ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Açıklamasında, Irak'taki yeni şiddet döngüsünden derinden endişelendiğini belirten Barzani, "Başbakan Mustafa el-Kazımi ile IKBY'nin tüm ülke için barış ve istikrarı yeniden sağlamaya yardım etmeye hazır olduğunun altını çizmek için konuştum." ifadelerini kullandı.

Diyalog ve birlik çağrısı yapan Barzani, şunları kaydetti:

"Ülkenin karşı karşıya olduğu derin ve ciddi sorunlar hakkında tam ve samimi bir diyalog zamanı. Birbirimizin farklılıklarını tanıyacak kadar cesur olmalı ve hepimizin içinde bulunduğu durumun kalıcı bir çözüm gerektirdiğini kabul etmeliyiz."

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani de dün yaptığı yazılı açıklamada, IKBY'nin Iraklı taraflar arasında çözüm ve anlayış sağlanmasına yardıma hazır olduğunu ifade etmişti.

Barzani, açıklamasında, "Bu nedenle tüm Irak güçlerini ve taraflarını Erbil'de buluşmaya ve durumu aşmak için ciddi bir diyalog başlatmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer vermişti.

Sadr yanlıları Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sarayı'nı basmıştı

Irak'ta geçen yıl yapılan genel seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr'ın destekçileri, dün başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sarayı'nı basmıştı. Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'nin farklı noktalarında havaya ateş açarak eylemcileri dağıtmıştı.

Yabancı misyon temsilciliklerinin de bulunduğu Yeşil Bölge'deki çatışmalarda Sadr yanlısı 20'ye yakın kişinin hayatını kaybettiği, 150'nin üzerinde kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.

Irak'ın güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eylemlere başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Şii siyasi ve dini lider Sadr, yaşananların ardından bugün destekçilerine "eve dönün" çağrısı yapmış, bunun üzerine Sadr yanlıları sokaktan çekilmeye başlamıştı.

Sadr'ın çağrısının ardından ülke genelindeki sokağa çıkma yasağı da kaldırılmıştı.