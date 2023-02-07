IKBY Başbakanı Barzani, deprem felaketi için Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na başsağlığı diledi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler dolayısıyla başsağlığı dileğinde bulundu.

IKBY hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, IKBY Başbakanı Barzani ile Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Barzani'nin IKBY adına depremlerde hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileğinde bulunduğu ifade edildi.

Barzani'nin arama kurtarma operasyonları ve yardım çalışmaları için daha fazla destek sağlamaya hazır olduğunu yinelediği aktarılan açıklamada, Çavuşoğlu'nun da IKBY'den gönderilen sağlık kaynakları ve yardım için Barzani'ye teşekkür ettiği kaydedildi.