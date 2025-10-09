Haberler

IKBY Başbakanı Barzani'den Gazze'deki Ateşkes Anlaşmasına Destek

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, Gazze'de sağlanan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bu durumun bölgedeki gerilimi azaltma yolunda önemli bir adım olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'daki müzakereler sonrasında İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Hamas da Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayarak, Türkiye, Katar ve Mısır ile ABD Başkanı Trump'ın çabalarını takdirle karşıladığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Mısır'daki görüşmelerde Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından kabineyi toplayıp İsrailli esirlerin geri getirilmesi için ateşkes anlaşmasını onaylayacaklarını bildirmişti.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
