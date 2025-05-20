IKBY, 110 Milyar Dolarlık Enerji Anlaşmalarında Yasal Uyuşmazlık Olmadığını Açıkladı

IKBY, 110 Milyar Dolarlık Enerji Anlaşmalarında Yasal Uyuşmazlık Olmadığını Açıkladı
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Bağdat yönetiminin reddettiği 110 milyar dolarlık enerji anlaşmalarının yasal olarak geçerli olduğunu belirtti. IKBY, bu anlaşmaların Irak Anayasası çerçevesinde yapıldığını vurguladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Bağdat yönetiminin reddettiği ve IKBY'nin ABD'li iki şirketle imzaladığı 110 milyar dolarlık enerji anlaşmalarında yasal olarak uyuşmazlık olmadığını belirtti.

IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Bağdat yönetiminin, IKBY'nin ABD'li şirketlerle enerji anlaşmasını reddetmesinin ardından konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, IKBY hükümetinin Irak Anayasası uyarınca federal bir yapı olarak tüm anayasal haklarını ve yetkilerini vurgulamaya devam ettiği, Amerikan şirketleri ile imzalanan iki anlaşmanın da mevcut sözleşmelere dayandığı kaydedildi.

Bu anlaşmaların Irak mahkemeleri tarafından yasal ve geçerli olarak kabul edilen ve yıllar önce imzalanan sözleşmeleri esas aldığı belirtilen açıklamada, "Bunlarla (anlaşmalarla) ilgili herhangi bir yasal uyuşmazlık yoktur." ifadelerine yer verildi.

Bağdat yönetimi, IKBY'nin ABD'li şirketlerle enerji anlaşmasını reddetti

Irak Petrol Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığının Süleymaniye vilayetindeki Miran ve Tophane-Kurdamir sahalarının yatırımıyla ilgili yaptığı anlaşmaları reddediyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Söz konusu işlemlerin, Irak Federal Yargıtayının daha önce verdiği kararlara aykırı olduğu ifade edilmişti.

Petrol ve doğal kaynakların tüm Irak halkına ait bir servet olduğu ve bu kaynakların yatırım kararlarının yalnızca Irak merkezi hükümeti tarafından alınabileceği belirtilen açıklamada, söz konusu enerji anlaşmalarının Irak Anayasası ve Federal Mahkeme kararlarına dayanarak geçersiz olduğu vurgulanmıştı.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nin, Washington'daki temasları kapsamında, IKBY ile 2 ABD'li şirket arasında toplam değeri 110 milyar doları bulan enerji anlaşmaları imzalandığı açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
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