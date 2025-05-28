İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in Öldürülmesini Protesto Eden Beş Kadın Öğrenciye "Cumhurbaşkanına Hakaretten" Dava Açıldı
Kamuoyunda "Sur cinayetleri" olarak bilinen, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in öldürülmesini protesto eden beş kadın öğrenci hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla dava açıldı. Beş öğrenci, yarın İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.
HABER: Mehmet OFLAZ
(İSTANBUL) - Kamuoyunda "Sur cinayetleri" olarak bilinen, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in öldürülmesini protesto eden beş kadın öğrenci hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla dava açıldı. Beş öğrenci, yarın İstanbul Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
Kaynak: ANKA / Güncel