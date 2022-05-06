İkametlerden 181 bin TL'lik ziynet eşyası çalan kadınlar yakalandı - Haberler

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İkametlerden 181 bin TL'lik ziynet eşyası çalan kadınlar yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İkametlerden 181 bin TL'lik ziynet eşyası çalan kadınlar yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince 5 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda ikametlerden toplamda 181 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın şüpheli yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince 5 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda ikametlerden toplamda 181 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 2 kadın şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre kentte farklı tarihlerde 4 ikametten toplam 181 bin TL değerinde ziynet eşyası çalınması olaylarıyla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği'nce çalışma başlatıldı. Büro amirliğince olayların şüphelileri olarak tespit edilen E.K., S.A., D.A., S.K. ve F.G.'nin yakalanmasına yönelik 5 ayrı adreste 16 ekip ve 32 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda E.K. ve S.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

(Turan Bulut-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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