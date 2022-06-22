İKAM'ın 'İslam İktisat Tarihi Projesi' İstanbul'da tanıtıldı

İslam İktisadı Araştırma Merkezince (İKAM) hazırlanan "İslam İktisat Tarihi Projesi"nin tanıtımı İstanbul'da gerçekleştirildi.

İlim Kültür ve Eğitim (İLKE) Vakfındaki tanıtım etkinliğine akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Proje tanıtımı öncesi konuşan İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Lütfi Sunar, projenin hazırlığının 3 yıla yakın bir zaman aldığını söyledi.

Sunar, kaynakları ortaya çıkarma ve bunları sistem içinde sunma arzusuyla projenin ortaya çıktığını belirterek, "Zaman tüneli, haritası var. Bunun içinde maddelerin, olayların ve kurumların birbirleriyle ilişkilendirilmesi söz konusu. Bu manada sadece ansiklopedik bilgi kaynağı değil, aynı zamanda ilişkileri de gösteren bir proje. Bu anlamda çok uzunca bir zamanda yoğun bir emekle ortaya çıkan bir proje oldu." dedi.

Türkiye'nin sorunlarını anlamak, analiz etmek ve çözmek için adanmış bir kurum olduklarına dikkati çeken Sunar, bunu bilgi üreterek, insan yetiştirerek, örnek faaliyetler yaparak gerçekleştirdiklerini aktardı.

İKAM Direktörü Prof. Dr. Necmettin Kızılkaya ise İslam iktisadı konusu açıldığında günümüzde bir köken problemiyle karşılaşıldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"İslam iktisadının ve bunun altına alabileceğimiz kurumların büyük oranda eklemlenme, imitasyon usulüyle geliştiğinden hepimiz yakınıyoruz. Günümüz İslam iktisadı hem akademik hem de kurumsal varlık itibarıyla bir köken problemi yaşıyor. Halbuki biz biliyoruz ki Müslümanlar tarihte çok büyük imparatorluklar, iktisadi faaliyetler kurdu. Bunların hepsinin dayandığı bir köken ve kaynak var. Günümüzde özellikle Müslüman toplumların ortaya koyduğu bilgi ve birikim büyük oranda dışlanarak, kimi zaman farkında olmadan alanın gelişimi söz konusu olduğunda göz ardı ediliyor. İslam iktisadı ismi ve kaynakları itibarıyla İslam'ın temel kaynaklarına dayandırılsa da Müslüman toplumların tarihsel tecrübesi göz ardı edildiği için kendisine ait bir kimliği, farklılığı olmayan bir yapı şeklinde gelişiyor eleştirisi var. Bu çerçevede özellikle genç arkadaşlarımızın katkılarıyla 'Müslüman toplumlarda ortaya çıkan bilgi birikimi ve bunun üzerine inşa edilen kurumlar, kurumların ürettiği iktisadi bilgiden nasıl istifade edebiliriz?' sorusu üzerine uzun müzakereler yapıldı. Sonrasında ortaya bir platform çıkarma fikri doğdu."

Açılış konuşmalarının ardından İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ozan Maraşlı "İslam İktisat Tarihi Web Sitesi"nin tanıtımını yaptı.

Etkinlik, "İslam İktisat Tarihi Günümüze Ne Söyler?" başlıklı panelle sona erdi.