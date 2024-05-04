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İİT Zirvesi Filistin'e Destek Mesajıyla Başladı

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İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi, Gambiya'nın başkenti Banjul'da Filistin'e destek mesajıyla başladı. Zirveye ev sahipliği yapan Gambiya Devlet Başkanı Adama Barrow, açılış konuşmasında Filistin'e destek mesajı verdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. Zirvesi, Gambiya'nın başkenti Banjul'da Filistin'e destek mesajıyla başladı.

Zirveye ev sahipliği yapan Gambiya Devlet Başkanı Adama Barrow, açılış konuşmasında Filistin'e destek mesajı verdi.

İsrail'in Filistin'deki saldırılarına ve Gazze'deki yıkıcı savaşa çözüm bulunması gerektiğine dikkati çeken Barrow, "Bu süreç 75 yıldan fazla süredir bitmeyen insani yıkıma neden oldu. Filistinlilerin durumu sadece Müslüman ümmet için değil, tüm dünya için büyük bir endişe kaynağıdır." dedi.

Barrow, bölgede devam eden şiddet ve istikrarsızlık ile Gazze'deki insani krizlerin barış olasılığını azalttığına işaret ederek, bu durumun bölgesel istikrar ve küresel barışı ciddi bir şekilde tehdit ettiğini dile getirdi.

Filistin'de çözüm için bir barış konferansı düzenlenmesi gerektiğini vurgulayan Barrow, "Askeri müdahalenin bir seçenek olmadığına inanıyoruz. Bunun yerine barışı ve iki devletli çözümü destekliyoruz. Bu öneri, her iki devlete de egemenlik ve kendi kaderini tayin hakkı garantisi sağlamaktadır. Dahası, uluslararası toplumun Filistin devletinin tanınmasıyla kabul ettiği Filistin halkının meşru ulusal haklarını yeniden kazanması gerektiğini vurguluyoruz." diye konuştu.

Barrow, Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde açtığı davadan övgüyle bahsederek, Güney Afrika ve adalet ve sorumluluk talep eden herkesle dayanışma içinde olduklarını ve İsrail'in işlediği vahşetin kurbanları için adalet arayışlarına destek verdiklerini kaydetti.

İslam dünyasına barış ve işbirliği çağrısı

İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha da zirveye ev sahipliği yapan Gambiya'ya teşekkür ederek, İİT'nin İslam ülkeleri arasında koordinasyon ve işbirliğinin geliştirilmesi açısından önemine değindi.

Uluslararası alanda Filistin'in savunması için işbirliğinin altını çizen Taha, İİT olarak Gazze'deki İsrail saldırılarının durması, Filistinlilerin haklarının uluslararası alanda kabul edilmesi ve Filistin'in bağımsız bir ülke olarak tanınması çağrısı yaptı.

Taha, Keşmir, Yemen ve Sudan ile ilgili meselelere değinerek, İslam dünyasında barış ve istikrarın sağlanması için çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Somali'de çatışmalı bölgelerdeki sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini aktaran Taha, "Terörizmin gizli ajandası var ve dine karşı savaşıyor. Üye ülkelerimiz içinde terör grupları faaliyet gösteriyor ve bu nedenle terörle mücadele için uluslararası alanda işbirliği yapmalıyız." şeklinde konuştu.

Taha, sağlık, çevre, eğitim, spor, teknoloji ve insan hakları gibi konularda da İİT olarak çalışma alanlarını genişletmeyi planladıkları bilgisini paylaştı.

İİT'nin kuruluşundan bugüne kadar çeşitli üye ülkelerin ev sahipliğinde 14 zirve yapıldı.

Gambiya'nın başkenti Banjul'da başlayan 15. zirve, "Sürdürülebilir kalkınma için diyalog yoluyla birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesi" temasıyla düzenleniyor.

Çatısı altında 2 milyara yakın nüfusu toplayan Teşkilat, bu sayı ile dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 25'ini temsil ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) daimi üyesi olan İİT, 57 üyesi ile BM'den sonra en büyük uluslararası örgüt kabul ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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