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İİT ve Kuveyt, yeni yerleşim birimleri konusunda İsrail'i uyardı

AA - Hamdi Yıldız - Güncel
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İİT ve Kuveyt, yeni yerleşim birimleri konusunda İsrail'i uyardı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İsrail'i, yeni Yahudi yerleşim bölgelerinin inşası ve Filistin köylerinin yıkılmasına ilişkin kararları konusunda uyardı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İsrail'i, yeni Yahudi yerleşim bölgelerinin inşası ve Filistin köylerinin yıkılmasına ilişkin kararları konusunda uyardı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 4 bin yeni yerleşim birimi kurma ve 12 Filistin köyünün kaldırılmasına ilişkin planları konusunda uyarıda bulunuldu.

İsrail'in uluslararası hukuku hiç saydığı belirtilen açıklamada, İsrail'in "sömürgeci yerleşim politikasının" Filistin halkının haklarına karşı açık bir saldırı olduğu ifade edildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamayla İsrail'in söz konusu kararlarını kınadı.

Açıklamada, 4 bin yeni yerleşim projesinin uygulanmasının yansımaları konusunda uyarı yapılarak, söz konusu planların "uluslararası hukuka karşı açık bir ihlal ve barışın baltalanması" olduğu vurgulandı.

Ayrıca açıklamada Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'na da işgal güçlerinin yerleşim projelerini uygulamaktan vazgeçmesi konusunda bağlayıcı olacak sorumluluğunu yerine getirmesi çağrısı yapıldı.

İsrail Savunma Bakanlığından 6 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Sivil İdare Yüksek Planlama Konseyi'nin yerleşim alt komitesinin, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinde yaklaşık 4 bin konut inşa etmeye yönelik 25 planı onaylamak için 12 Mayıs'ta toplanacağı belirtilmişti.

AA / Hamdi Yıldız - Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Filistin, Kuveyt, İsrail, Güncel, Haberler

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