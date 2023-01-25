İİT ve Kuveyt, Hollanda'daki Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırıyı kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Kuveyt, Hollanda'nın Lahey kentinde bir kişinin Kur'an-ı Kerim'i parçalamasını kınadı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Kuveyt, Hollanda'nın Lahey kentinde bir kişinin Kur'an-ı Kerim'i parçalamasını kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, dinler karşıtı ve şiddet eğilimli İslamofobi kaynaklı kışkırtma eylemlerine tepki gösterildi.

Lahey kentinde radikal bir kişinin Kuran-ı Kerim'i parçalamasının şiddetle kınandığı açıklamada, dünyanın farklı bölgelerinde Müslümanlara yönelik dini nefretin olduğuna işaret edilerek, ilgili ülkelerin bu tür eylemlerin önüne geçmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, dinler ve kültürlerarası işbirliğinin teşvik edilmesinin önemine dikkat çekildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamayla, Lahey'de radikal bir kişinin Kuran-ı Kerim'e yönelik saldırısını şiddetle kınadı.

İsveç'te yapılan "utanç verici" eylemden bir gün sonra kışkırtma adımının tekrarlandığına dikkat çekilen açıklamada, bu tür saldırıların dünyadaki Müslümanların duygularını harekete geçirdiği ifade edildi.

Açıklamada, dünya ülkelerine ve uluslararası kuruluşlara bu eylemlerin durdurulması için sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapıldı.