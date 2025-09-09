İİT ve El-Ezher, İsrail'in Hamas Müzakere Heyetine Saldırısını Kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile Mısır'daki El-Ezher Kurumu, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'daki Hamas müzakere heyetine saldırısını kınadı.

Teşkilattan yapılan yazılı açıklamada, saldırının, uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ve uluslararası teamüllerin açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Bu saldırı, bölgenin güvenliği ve istikrarını tehdit eden, uluslararası barış ve güvenliği zayıflatan tehlikeli bir tırmanıştır." ifadeleri kullanıldı.

İİT, saldırının Katar'ın egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik ağır bir ihlal olduğunun altını çizerek, üye ülkelerin bu "korkakça saldırıyı" şiddetle reddettiğini kaydetti.

Teşkilat, Katar'ın güvenliği, istikrarı, toprak bütünlüğü ve vatandaşlarının emniyeti konusunda bu ülkeyle tam dayanışma içinde olduğunu, Doha yönetiminin egemenliğini ve güvenliğini korumak için atacağı tüm adımları desteklediğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca, uluslararası topluma ve özellikle BM Güvenlik Konseyi'ne çağrı yapılarak, İsrail'in bölgedeki ciddi ve devam eden saldırılarına son verilmesi için sorumluluklarını yerine getirmeleri istendi.

El-Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib de Katar'daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırıyı kınadı.

El-Ezher Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre Tayyib, Arap ile İslam dünyasına İsrail'in işlediği suçları durdurmak için birlik olma çağrısı yaptı.