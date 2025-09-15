İit ve Arap Ligi'nden İsrail'in Katar'a Saldırısına Ortak Kınama:  Kardeş Katar Devleti ile Mutlak Dayanışma İçindeyiz

(ANKARA) - Katar'ın başkenti Doha'da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi, İsrail'in Katar'a yönelik saldırısını kınadı. Zirve sonunda yayımlanan bildiride, saldırının uluslararası hukukun açık ihlali olduğu vurgulanarak, "Kardeş Katar Devleti ile mutlak dayanışma içindeyiz" denildi.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Thani'nin ev sahipliğinde düzenlenen zirveye Arap ve İslam ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları katıldı. Bildiride, 9 Eylül'de Doha'da sivilleri hedef alan saldırının "bölgesel barışa yönelik ciddi bir tehdit" olduğu ifade edildi.

Bildiride şu ifadeler yer alıyor:

"Katar Devleti'ne Yönelik İsrail Saldırısını Görüşmek Üzere Düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi tarafından Yayımlanan Bildiri Doha, 15 Eylül 2025 Bizler, Arap Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatı Devlet ve Hükümetlerinin liderleri, miladi 15 Eylül 2025 tarihine karşılık gelen bugün, Pazartesi, Hicri 1447 yılının Rebi'ül-Evvel ayının 22. günü, Katar'ın başkenti Doha'da, Katar Devleti Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Thani'nin nazik davetine icabet ederek, Ekselanslarının başkanlığında, Katar Devleti'ne yönelik İsrail saldırısını görüşmek ve bu saldırıyı topyekün bir şekilde kınadığımızı ve kardeş Katar Devleti ile tam dayanışma içinde olduğumuzu ifade etmek üzere bir araya geldik.

Katar Devleti Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Thani'ye cömert konukseverliği için, kardeş ülke Katar'a ise bu mükemmel organizasyon için en derin teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunarız. Arap Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatı Şartları ilkelerinin rehberliğinde, Birleşmiş Milletler Şartı'nın temel ilkelerini, özellikle herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı güç kullanımını veya güç kullanma tehdidini yasaklayan 2(4) sayılı maddesini hatırlatarak,

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi tarafından son yıllarda üye devletlere yönelik saldırıları reddeden ve dış tehditler karşısında Arap-İslam dayanışması ile Arap ve İslam devletlerinin güvenliğine bağlılık taahhüdünü içeren tüm ilgili kararları, Filistin meselesiyle ilgili kararlar da dahil olmak üzere, hatırlatarak,

Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın tüm üye devletlerinin egemenliğine, bağımsızlığına ve güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığımızı yeniden teyit ederek ve ortak güvenliğimizi savunmak için bu saldırıya karşılık vermek için ortak vazifemizi hatırlatarak, devletlerimizin güvenliğine yönelik her türlü tehdidi kategorik olarak reddettiğimizi teyit eder ve güvenlik ve istikrarlarını tehdit edebilecek her türlü duruma karşı mutlak ve sarsılmaz dayanışmamızı teyit ederek onları hedef alan her türlü saldırıyı şiddetle kınarız. İsrail'in saldırısının uluslararası barış ve güvenliği ihlal eden bir eylem olarak oy birliğiyle kınandığı 11 Eylül 2025 tarihindeki acil Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısını hatırlatarak, saldırıyı kınayan, Katar Devleti ile dayanışma ifade eden ve Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte bölgedeki arabuluculuk çabalarında Katar'ın oynamaya devam ettiği hayati rolü destekleyen ve Birleşmiş Milletler Şartı ilkelerine uygun olarak Katar Devleti'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulduğunu teyit eden Konsey'in basın açıklamasını memnuniyetle karşılarız.

Uluslararası hesap verebilirliğin olmaması ve uluslararası toplumun İsrail'in yinelenen ihlallerine karşı sessiz kalmasının, saldırganlığı ve uluslararası hukuk ile uluslararası meşruiyeti açıkça ihlal etme konusunda İsrail'i ısrarcı olmaya teşvik ettiğini teyit ediyoruz. Bu durum, cezasızlık politikasını kalıcılaştırmakta, uluslararası adalet sistemini zayıflatmakta ve kurallara dayalı küresel düzeni tehlikeye atarak bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe doğrudan bir tehdit oluşturmaktadır.

Kardeş Katar Devleti'ne, güvenliğine, istikrarına, egemenliğine ve vatandaşlarının güvenliğine mutlak desteğimizi teyit ederken, egemenliğine açık bir ihlal, uluslararası hukuka apaçık bir aykırılık ve bölgesel barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit olarak gördüğümüz bu saldırganlığı göğüslemesinde Katar Devleti'ne ortak desteğimizi ifade ederiz. Zirve'de aşağıdaki kararları almış bulunuyoruz: