İİT ve Arap Ligi Dışişleri Bakanları'ndan İsrail'e Kınama

(ANKARA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Komitesi Dışişleri Bakanları, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki uygulamalarını ve Gazze'deki askeri operasyonlarını kınadı. Bakanlar, uluslararası hukuka aykırı eylemlerin sona erdirilmesi, ateşkes ilanı ve bağımsız Filistin Devleti'nin kurulması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İİT ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Komitesi Dışişleri Bakanları, İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu topraklardan Filistin halkını yerinden etme girişimlerini ve Gazze'deki askeri operasyonlarını kınadı.

Açıklamada, İsrail'in kuşatma ve açlığı savaş yöntemi olarak kullanarak, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef aldığı, Batı Şeria'da ise yerleşimlerin genişletilmesi, yerleşimci şiddeti, ev yıkımları ve arazi gasbı gibi uygulamaların sürdürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in uluslararası insancıl hukuku ihlal eden eylemlerinin derhal sona erdirilmesi, faillerin hesap vermesi ve Gazze'de derhal ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapıldı. Ayrıca, uluslararası toplum ve BM Güvenlik Konseyi, Filistin halkının topraklarında kalma hakkını güvence altına almak ve İsrail'in yasa dışı işgaline son vermekle sorumlu olmaya davet edildi.

Bakanlar, 4 Haziran 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasının yegane çözüm olduğunu ve bu hedefe yönelik taahhütlerini yeniden teyit ettiklerini belirtti.