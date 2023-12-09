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İİT ve Arap Birliği Temas Grubu Gazze'deki savaşın durdurulması için Kanada'da görüşmeler gerçekleştirdi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da yer aldığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu, Gazze'deki savaşın durdurulması ve kalıcı barışın sağlanması için Kanada'da görüşmeler gerçekleştirdi. Fidan, İİT ve Arap Birliği adına uluslararası girişimlerde bulunan Temas Grubu üyeleriyle Kanada'da temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da yer aldığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu, " Gazze'deki savaşın durdurulması, kalıcı barışın sağlanması" için Kanada'da görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, "Gazze'deki savaşın durdurulması, kalıcı barışın sağlanması için İİT ve Arap Birliği adına uluslararası girişimlerde bulunan Temas Grubu üyesi mevkidaşlarıyla Kanada'da temaslarda bulunduğu" ifade edildi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau tarafından kabul edilen Temas Grubu'nun, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile de bir araya geldiği bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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