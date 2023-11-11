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İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi Bildirisi: "Gazze'ye yönelik ablukanın kırılarak, yardım konvoylarının derhal girmesinin mecbur kılınmasını talep...

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İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi Bildirisi: "Gazze'ye yönelik ablukanın kırılarak, yardım konvoylarının derhal girmesinin mecbur kılınmasını talep ediyoruz"

İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi Bildirisi: " Gazze'ye yönelik ablukanın kırılarak, yardım konvoylarının derhal girmesinin mecbur kılınmasını talep ediyoruz"

Kaynak: AA / Güncel

Gazze Güncel Haberler

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