İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi Bildirisi: "Gazze'ye yönelik ablukanın kırılarak, yardım konvoylarının derhal girmesinin mecbur kılınmasını talep...
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İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi Bildirisi: "Gazze'ye yönelik ablukanın kırılarak, yardım konvoylarının derhal girmesinin mecbur kılınmasını talep ediyoruz"
İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi Bildirisi: " Gazze'ye yönelik ablukanın kırılarak, yardım konvoylarının derhal girmesinin mecbur kılınmasını talep ediyoruz"
Kaynak: AA / Güncel