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İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi Bildirisi: "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ilişkin soruşturmayı tamamlamasını...

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İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi Bildirisi: "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ilişkin soruşturmayı tamamlamasını talep ediyoruz"

İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi Bildirisi: " Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ilişkin soruşturmayı tamamlamasını talep ediyoruz"

Kaynak: AA / Güncel

Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail Güncel Haberler

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