İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi Bildirisi: "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ilişkin soruşturmayı tamamlamasını...
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İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi Bildirisi: "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ilişkin soruşturmayı tamamlamasını talep ediyoruz"
İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi Bildirisi: " Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ilişkin soruşturmayı tamamlamasını talep ediyoruz"
Kaynak: AA / Güncel