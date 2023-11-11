İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi Bildirisi: Devletleri, işgal ordusu ve terörist yerleşimcilerin Filistinlileri öldürmede kullandığı silah...
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İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi Bildirisi: Devletleri, işgal ordusu ve terörist yerleşimcilerin Filistinlileri öldürmede kullandığı silah ihracatını derhal durdurmaya çağırıyoruz.
İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi Bildirisi: Devletleri, işgal ordusu ve terörist yerleşimcilerin Filistinlileri öldürmede kullandığı silah ihracatını derhal durdurmaya çağırıyoruz
Kaynak: AA / Güncel