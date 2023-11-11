İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi Bildirisi: "Filistin halkı güvenlik ve barışa kavuşmadan İsrail'in ve diğer hiçbir bölge ülkesinin güvenlik ve...
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İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi Bildirisi: "Filistin halkı güvenlik ve barışa kavuşmadan İsrail'in ve diğer hiçbir bölge ülkesinin güvenlik ve barışa kavuşamayacağını teyit eder"
İİT ve Arap Birliği Ortak Zirvesi Bildirisi: "Filistin halkı güvenlik ve barışa kavuşmadan İsrail'in ve diğer hiçbir bölge ülkesinin güvenlik ve barışa kavuşamayacağını teyit eder"
Kaynak: AA / Güncel