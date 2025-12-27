Haberler

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in Somaliland bölgesinin "bağımsızlığını tanıma" kararını kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in Somaliland bölgesini bağımsız bir devlet olarak tanımasını kınayarak Somali'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini yineledi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in "Somaliland" bölgesini bağımsız bir devlet olarak tanımasını kınadı.

İİT'den yapılan açıklamada, bu adımın, Somali'nin egemenliği, ulusal birliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olduğu vurgulandı.

Söz konusu kararın kınandığı açıklamada, İİT'nin Somali ile tam dayanışma içinde olduğu ve ülkenin egemenliği ile toprak bütünlüğüne destek vermeye devam edeceği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Anlaşması ve uluslararası hukuk ilkelerinin, üye devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygıyı öngördüğüne dikkati çekilen açıklamada, Afrika Boynuzu bölgesinde güvenlik, barış ve istikrarın korunması gerektiği vurgulandı ve bölgesel istikrarı zayıflatabilecek her türlü eylemin reddedildiği belirtildi.

İsrail Somaliland'i tanıyan ilk ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan ilk ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

