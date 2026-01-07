Haberler

İİT, İsrail'in Somaliland kararı nedeniyle 10 Ocak'ta olağanüstü toplanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in Somaliland'i tanımasına ilişkin olağanüstü dışişleri bakanları toplantısı düzenleyeceğini açıkladı. Toplantı, 10 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde gerçekleştirilecek.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland bölgesini tanıması nedeniyle 10 Ocak'ta dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı yapılacağını duyurdu.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın dün Somaliland bölgesine gerçekleştirdiği ziyarete tepki gösterildi.

Açıklamada, bu ziyaretin ardından İİT Dışişleri Bakanları Konseyinin acil olarak toplanma kararı aldığı ve toplantının 10 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yapılacağı bildirildi.

İsrail'in Somaliland'i tanımasının Somali'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne zarar verdiğini vurgulanan açıklamada, bu gelişmelere karşı İslam dünyasının ortak bir tutum belirlemesi ve Somali'nin egemenliğine desteğin açık şekilde ortaya konulması gerektiği ifade edildi.

İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.???????

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
Suriye ordusu, YPG'yi silme harekatı başlattı

YPG'yi silme harekatı başladı! Kent bombalanıyor
Gümüşhane'de akademisyen evinde ölü bulundu

Sınava gelmeyince gerçek ortaya çıktı! Akademisyen evinde ölü bulundu
TFF, bahis oynadığı tespit edilen 108 teknik sorumluyu PFDK'ya sevk etti! Tanıdık isimler de var

108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi! Çok tanındık isimler de var
Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler! Kayınvalideden imalı yanıt geldi

Ünlü siyasetçinin gelininden zehir zemberek sözler
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam: İki kişiyle ilişkiye girmiş

8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam
TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak

TFF ülkede deprem etkisi yaratan olaya el attı: Hepsi kapatılacak