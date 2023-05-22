İİT, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarını görüşmek üzere olağanüstü toplanacak

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT), İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini ele almak amacıyla 24 Mayıs Çarşamba günü olağanüstü toplantı düzenleyeceği bildirildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ürdün ve Filistin'in İsrail ihlallerine karşı İİT'ye toplanma çağrısı yaptığı belirtildi.

İİT'nin 24 Mayıs Çarşamba günü Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki merkezinde olağanüstü toplantı gerçekleştireceği aktarılan açıklamada, toplantının daimi üyeler düzeyinde olacağı kaydedildi.

Açıklamada, İİT toplantısında, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden saldırılarının ele alınacağı ifade edildi.

İsrailli Bakan Ben-Gvir'in provokatif Mescid-i Aksa baskını

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, dün özel korumaları ve İsrail güçlerinin yoğun koruması altında Harem-i Şerif'e girmişti.

Ben-Gvir, göreve gelişinden günler sonra 3 Ocak'ta da Mescid-i Aksa'ya girmiş ve bu eylemi ile 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli Bakan olmuştu.

İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in bu baskını, işgal altındaki Filistin topraklarında tepkiyle karşılanmış ve gerilimi tırmandırmıştı.

Filistin yönetimi ve Müslüman ülkelerin yanı sıra ABD'nin de dahil olduğu Batı ülkelerinden Ben-Gvir'in provokatif eylemine karşı tepkiler gelmişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, İsrail'in tek taraflı kararı ve bazı Siyonist örgütlerin girişimleriyle, 2003'ten bu yana İslami Vakıflar İdaresinin izni olmadan polis eşliğinde kutsal mabede girerken, bu baskınlar özellikle 2022 yılında giderek artan bir hal aldı.

Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller açısından geçen yılın en belirgin sene olduğunu duyuran İslami Vakıflar İdaresinin verilerine göre, 2022 boyunca 48 binden fazla fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.