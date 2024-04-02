İİT, İsrail'in Gazze'deki yardım çalışmalarını kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in saldırısında Gazze'de insani yardım çalışmaları yapan World Central Kitchen (WCK) çalışanlarının öldürülmesini kınadı.

İİT, Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'nin Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanının öldürülmesine tepki gösterdiği bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Gazze'de uluslararası yardım örgütleri çalışanlarına yönelik saldırılar, " İsrail'in uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ilgili kararlarını ihlal eden suçlar zincirinin devamı" olarak nitelendirildi.

Uluslararası topluma, İsrail'in evrensel insancıl hukuka saygı duyması için gerekli baskıları yapması çağrısında bulunulan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının derhal durdurulması istendi.

Açıklamada, uluslararası toplum ayrıca, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de sivillerin korunması ve insani yardımların ulaştırılmasını sağlamaya davet edildi.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in dün Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların; Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin, saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, "Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı." ifadesi kullanılmıştı.

İsrail ordusundan da "Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.