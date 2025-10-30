Haberler

İİT, İsrail'in Gazze'deki Ateşkes İhlallerini Kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ateşkes ve esir takası anlaşmasını ihlal eden saldırılarını kınadı. Saldırılarda 100'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilirken, uluslararası topluma Tel Aviv yönetimine baskı yapma çağrısı yapıldı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını ihlal eden saldırılarını şiddetle kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun 10 Ekim'de sağlanan ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'ni hava saldırılarıyla hedef almasına tepki gösterildi.

İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 100'den fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiği hatırlatılan açıklamada, İsrail'in söz konusu saldırılarla 9 Ekim'de duyurulan ateşkes anlaşmasını açıkça ihlal ettiği kaydedildi.

Uluslararası topluma, ateşkes anlaşmasına bağlı kalması ve insani yardımların Gazze Şeridi'ne ulaştırılmasının önünü açması için Tel Aviv yönetimine baskı yapması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sürdürdüğü ihlaller ve radikal Yahudilerin yürüyüşü için Doğu Kudüs'teki yolların kapatılması da kınandı.

Gazze'de ateşkes anlaşması

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı ve iki sene süren soykırımda yaklaşık 69 bin Filistinli hayatını kaybetti, 170 binden fazla Filistinli yaralandı. Gazze Şeridi'nde altyapının yüzde 90'ı yerle bir edildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, 9 Ekim'de Mısır'daki müzakereler sonucunda İsrail ile Hamas arasında sağlanarak İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.

Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne süren İsrail'in 28 Ekim akşamından 29 Ekim sabahına kadar Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği şiddetli saldırılarda 46'sı çocuk 104 Filistinli hayatını kaybetmiş, 253 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, şiddetli saldırıların ardından, 29 Ekim'de Gazze Şeridi'nde ateşkesin yeniden uygulanmaya başlandığını duyurmuş, İsrail basınındaki haberlere göre ateşkes yerel saatle 10.00'da (TSİ 11.00) başlamıştı.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
Almanya Başbakanı Merz: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı'ndan Erdoğan'a AB teklifi! Fikrini açık açık söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ına büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...

Leman'a büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verip hemen arabasına bindi

Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verebildi
Eski İsrail Başbakanı Olmert: Gazze, Filistin'in bir parçası

Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu'yu küplere bindirecek sözler
Ali Koç'tan İzmir Marşı performansı

Ali Koç'un keyfi yerinde! Nakarat kısmında detone olsa da umursamadı
Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı

Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.