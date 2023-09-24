İİT, İsrail güçlerinin 2 Filistinliyi öldürdüğü baskını şiddetle kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da mülteci kampına düzenlediği ve iki Filistinliyi öldürdüğü baskını şiddetle kınadı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da mülteci kampına düzenlediği ve iki Filistinliyi öldürdüğü baskını şiddetle kınadı.

İİT'den yapılan açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği suçlara son vermesi çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "İİT, İsrail işgal güçlerinin, işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği suçları ve iki Filistinli gencin şehit olmasına ve Nur Şems Mülteci Kampı'nın altyapısının zarar görmesine neden olan bugünkü baskınını şiddetle kınar." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını da artırdığı belirtilen açıklamada, İsrail saldırılarının savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil ettiği vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası topluma, işgalci güç İsrail'e işlediği suçlara ve mükerrer saldırılarına son vermesi için baskı yapılması ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması çağrısında bulunuldu.

Gazze'deki Filistinliler, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınını ve Batı Şeria'da gerçekleştirilen ihlalleri protesto etmek için 8 gündür İsrail sınırı yakınlarında gösteri düzenliyor.

İsrail ordusu, çok sayıda Filistinlinin yaralanmasına sebep olan gösterilere şiddetli müdahalelerinin yanı sıra iki gündür Gazze'ye hava saldırısı düzenliyor.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerem kentine bağlı Nur Şems Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 2 Filistinliyi öldürmüş, kampın caddelerine, altyapısına ve Filistinlilerin araçlarına buldozerlerle zarar vermişti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise bir İsrail askerinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail güçleri, 5 Eylül'de Nur Şems Kampı'na düzenlediği baskında bir Filistinliyi öldürmüş, kampta büyük hasar bırakan baskın nedeniyle caddeler ulaşıma, dükkanlar da hizmete kapanmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria, aylardır İsrail ordusunun baskınları ve Yahudi yerleşimcilerin saldırı ve hak ihlalleri nedeniyle ciddi gerilime sahne oluyor.