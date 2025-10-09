İİT, Gazze'deki Ateşkes Anlaşmasını Memnuniyetle Karşıladı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Mısır'daki müzakereler sonucu İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde ateşkes için anlaşmaya varıldığının duyurulmasından memnuniyet duyuyoruz. Bunun, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde kalıcı ve kapsamlı ateşkesin gerçekleşmesi yönünde atılan bir adım olmasını bekliyoruz." denildi.

Açıklamada, "Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin evlerine geri dönmeleri, İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesi, insani yardımların hiçbir engele takılmadan yeterli miktarda ulaşması ve Gazze Şeridi'nin yeniden imarına başlanmasını umuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Müzakerelere arabuluculuk eden ülkelerin çabalarının takdir edildiği açıklamada, "Bu çabaların, İsrail işgalini bitirecek ve 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak adil barışın gerçekleşmesi için devam etmesi gerektiği" vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Hamas da Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayarak, Türkiye, Katar ve Mısır ile ABD Başkanı Trump'ın çabalarını takdirle karşıladığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Mısır'daki görüşmelerde Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından kabineyi toplayıp İsrailli esirlerin geri getirilmesi için ateşkes anlaşmasını onaylayacaklarını bildirmişti.