İİT, Gazze'deki Ateşkes Anlaşmasını Memnuniyetle Karşıladı

Güncelleme:
İslam İşbirliği Teşkilatı, Mısır'daki müzakereler sonucu İsrail ile Hamas arasında sağlanan Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasını olumlu bir adım olarak değerlendirerek, kalıcı barış umudunu dile getirdi.

Açıklamada, "Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin evlerine geri dönmeleri, İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesi, insani yardımların hiçbir engele takılmadan yeterli miktarda ulaşması ve Gazze Şeridi'nin yeniden imarına başlanmasını umuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Müzakerelere arabuluculuk eden ülkelerin çabalarının takdir edildiği açıklamada, "Bu çabaların, İsrail işgalini bitirecek ve 1967 sınırlarında bağımsız Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak adil barışın gerçekleşmesi için devam etmesi gerektiği" vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Hamas da Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayarak, Türkiye, Katar ve Mısır ile ABD Başkanı Trump'ın çabalarını takdirle karşıladığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Mısır'daki görüşmelerde Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından kabineyi toplayıp İsrailli esirlerin geri getirilmesi için ateşkes anlaşmasını onaylayacaklarını bildirmişti.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
