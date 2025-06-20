İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu İstanbul'da Yapılacak

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek.

Bakanlık, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İİT DBK 51. Oturumu'nun, Fidan'ın ev sahipliğinde 21-22 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenleneceği bildirildi.

İİT DBK 51. Oturumu'na rekor seviyede üst düzey katılım bekleniyor

İsrail'in Gazze ve İran'a saldırılarının sürdüğü kritik bir dönemde İstanbul yine çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaparken dünyanın gözü yeniden Türkiye'de.

Türkiye, "Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı" temasıyla düzenlenecek İİT DBK 51. Oturumu'na ev sahipliği yapacak.

Örgütün kurucu üyeleri arasında yer alan Türkiye, İİT bünyesindeki pek çok çalışmaya katkı yapmasının yanı sıra birçok etkinliğe de ev sahipliği yaptı.

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı 51. DBK de İİT tarihinin en geniş katılımlı toplantılarından biri olacak. DBK'nin katılımcı sayısının 1000 civarında olması, daha önceki toplantılara kıyasla rekor sayıda üst düzey katılım sağlanması bekleniyor.

Toplantıya iştirak edecek ülkelerin heyet başkanlarından 43'ünü bakan ve 5'ini bakan yardımcısı oluşturuyor.

Toplantıya İİT alt kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra, Birleşmiş Milletler, Arap Birliği, Körfez İşbirliği Konseyi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, Gelişen Sekiz Ülke (D8), Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Türk Devletleri Teşkilatı, Uluslararası Göç Örgütü ve Dünya Ticaret Örgütü gibi 30 civarında uluslararası kuruluştan üst düzey katılım sağlanacak.

200 civarında yerli ve yabancı basın mensubunun takip edeceği DBK çerçevesinde Arap Birliği'nin Olağanüstü Bakanlar Konferansı da Türkiye'de düzenlenecek. Bu, Türkiye'de düzenlenen ilk Arap Birliği toplantısı olacak.