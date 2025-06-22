İİT Dışişleri Bakanları, İsrail Saldırılarını Kınadı ve Caydırıcı Önlemler Çağrısında Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi, İsrail'in bölgede istikrarı bozan saldırılarını kınadı ve uluslararası topluma caydırıcı önlemler alınması çağrısında bulundu. Ayrıca, gerginliği azaltmak amacıyla bir Bakanlar Temas Grubu kurulmasına karar verildi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu'nun ardından, ortak "İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul Deklarasyonu" yayımlandı.

İsrail'in İran, Suriye ve Lübnan'a yönelik son saldırıları da dahil bölgede istikrarı bozan politikaları ile uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerinin kınandığı bildiride, söz konusu ülkelerin egemenliği ve güvenliğine yönelik açık bir ihlalin bulunduğu belirtildi.

Bildiride, uluslararası topluma, saldırganlığı durdurmak ve İsrail'i işlediği suçlardan sorumlu tutmak için "caydırıcı önlemler" alınması çağrısında bulunuldu.

Ayrıca bildiride, gerginliği azaltma çabalarını desteklemek, İran'a yönelik saldırganlığı durdurmak ve barışçıl çözüm sağlamak amacıyla, ilgili bölgesel ve uluslararası taraflarla düzenli temas kurmakla görevli, "Bakanlar Temas Grubu" kurulmasına karar verildiği kaydedildi.

İsrail saldırılarının durdurulmasının acil gerekliliği vurgulanan bildiride, bölgedeki insani, ekonomik ve çevresel durumu tehdit eden söz konusu tehlikeli tırmanışa ilişkin büyük endişelere dikkat çekildi.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
Hükmen galibiyeti kabul etmeyip güreşti, mağlup olunca 'en centilmen' seçildi

Hükmen galibiyeti kabul etmeyip güreşti, madalyayı alamadı ama...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a transferinde son durum? Guardiola'dan İlkay Gündoğan açıklaması

Galatasaray'la anlaştı mı? Guardiola'dan net mesaj
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetiyle kızını sınava sokmaya çalışan babaya büyük şok
İran'dan ABD saldırısına Hayber'li misilleme! Görüntüleri paylaştılar

ABD saldırısı İran'ı kızdırdı! Savaşta ilk kez bu silahı kullandılar
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
Galatasaray yeni Muslera'sını Premier Lig'de buldu

Cimbom yeni Muslera'sını Premier Lig'de buldu! İşte o yıldız eldiven
Konu: Akaryakıt fiyatları! Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü
Bahreyn, kamu kurumlarında uzaktan çalışma sistemine geçti

ABD'nin saldırısının ardından uzaktan çalışmaya geçtiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.