İİT'den su kaynaklarıyla ilgili sorunlarla "ortak mücadele" çağrısı - Haberler

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İİT'den su kaynaklarıyla ilgili sorunlarla "ortak mücadele" çağrısı

AA - Hacer Başer - Güncel
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İİT'den su kaynaklarıyla ilgili sorunlarla

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), suya güvenli erişimde yaşanan zorluklarla mücadele ve su kaynaklarıyla ilgili diğer sıkıntıların yönetimi için çabaları birleştirme çağrısında bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), suya güvenli erişimde yaşanan zorluklarla mücadele ve su kaynaklarıyla ilgili diğer sıkıntıların yönetimi için çabaları birleştirme çağrısında bulundu.

İİT, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı.

Suya güvenli erişimde yaşanan zorluklarla mücadele ve su kaynaklarıyla ilgili diğer sıkıntıların yönetimi için çabaların birleştirilmesinin önemine vurgu yapılan açıklamada, "Sürdürülebilir yer altı suyu yönetimi, artan su kıtlığına, düşük su kalitesine ve iklim değişikliğinin şiddetlendirdiği kuraklığa çözümdür." ifadeleri kullanıldı.

Yer altı su kaynaklarının sürekli ihmal edilmesinin, örgüte üye birçok ülkede su sorunlarını daha da kötüleştireceği; aynı zamanda sosyal ve ekonomik kalkınmalarını olumsuz etkileyen ekonomik ve demografik değişikliklere yol açacağı aktarılan açıklamada, yer altı suyunun önemine ilişkin farkındalık oluşturma ve çabaları resmi düzeyde yoğunlaştırma çağrısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres de bugün yayımladığı mesajda, dünya su kaynaklarının daha iyi korunması için iş birliğinin artırılması çağrısı yapmıştı.

AA / Hacer Başer - Güncel

İslam İşbirliği Teşkilatı, Dünya Su Günü, 22 Mart, su, Güncel, Haberler

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