İİT'den Nijerya'da camiye düzenlenen saldırıya kınama Güncel Haberler İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, cuma günü bir camiye düzenlenen ve 18 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadı. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, cuma günü bir camiye düzenlenen ve 18 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı kınadı. İİT tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu "vahşi" saldırının şiddetle kınandığı belirtildi. Açıklamada, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'nın saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifa dilediği aktarıldı. Taha ayrıca İİT'nin suç çeteleriyle mücadelede Nijerya'nın yanında olduğunu yineledi. Nijerya basınında çıkan haberlere göre silahlı kişiler, 23 Eylül'de Zamfara eyaletine bağlı Ruwan Jema bölgesinde cuma namazı için toplananlara ateş açmıştı. Saldırıda 18 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisi geçilmişti. Güncel Kaynak: AA / Gülşen Topçu Nijerya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İİT'den Nijerya'da camiye düzenlenen saldırıya kınama - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.