İİT'den Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı Güncel Haberler İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Türkiye ve Suriye'ye başsağlığı diledi. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Türkiye ve Suriye'ye başsağlığı diledi. İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, yayımladığı taziye mesajında, depremlerde yaşamını yitirenlerin yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti. Türkiye ve Suriye'ye başsağlığında bulunan Taha, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi. Türkiye'de yetkililerin, deprem sonrası enkaz altındakilerin kurtarılması ve depremin olumsuz etkilerinin azaltılması için hızlı bir şekilde devreye girmesinden övgüyle söz eden Taha, İİT üyesi ülkeler, ilgili kurumlar ve tüm müttefiklere, Türkiye'nin yürüttüğü kurtarma çalışmalarına katkı sağlaması çağrısında bulundu. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Türkiye Suriye Güncel Haberler

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