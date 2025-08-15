İİT'den İsrail'in 'E1' Projesine Sert Eleştiri

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek ve Batı Şeria'nın kuzeyini güneyinden ayıracak "E1" projesinin onaylanmasını "şiddetle" kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in işgali ve sömürgeci yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Adalet Divanının kararlarına göre yasa dışı olduğu vurgulanarak, bu uygulamaların derhal sona erdirilmesi gerektiği belirtildi.

İsrail'in saldırı, yerleşim, yıkım, zorla yerinden etme ve ablukaya dayalı işgal politikalarının sistematik suçlar olduğu ve Filistin halkının haklarını ihlal ettiği aktarılan açıklamada, "Söz konusu adım iki devletli çözüm ihtimalini zayıflatarak, ilhak planları ile işgal altındaki Filistin topraklarında sözde İsrail egemenliğini dayatma girişimlerini güçlendiriyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, uluslararası topluma "İsrail'in işgal gücü olarak işlediği bu suçlara son verilmesi, sorumluların hesap vermesi ve uluslararası hukuk ile meşru uluslararası kararlar çerçevesinde yaptırım uygulanması" çağrısında bulunuldu.

Smotrich "E1" projesini onaylayacağını duyurmuştu

İsrail kabinesinin aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 13 Ağustos'ta "Filistin devleti fikrini ortadan kaldırmak" için işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek "E1" projesini onaylamayı planladığını duyurmuştu.

İsrail Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu, 20 Ağustos'ta, "E1" projesi kapsamında 3 bin 401 yasa dışı konutun inşası planına nihai onay vermek için toplanacak.