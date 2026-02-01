Haberler

İİT: İsrail'in Gazze'de masum sivillere karşı gerçekleştirdiği korkunç katliamları şiddetle kınıyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarını kınayarak bunun uluslararası çabaları baltalamaya yönelik tehlikeli bir tırmanış olduğunu belirtti. Son iki günde gerçekleştirilen saldırılarda 37 Filistinli hayatını kaybetti.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdüren İsrail'i kınayarak, söz konusu saldırıları ateşkesi pekiştirmeye yönelik uluslararası çabaları baltalamayı amaçlayan "tehlikeli bir tırmanış" olarak nitelendirdi.

İsrail'in son iki gün içinde Gazze'de sığınma merkezleri, sivillerin kaldığı çadırlar, bir polis merkezi ve konutları hedef aldığı ve 37 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılarına ilişkin İİT'den yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail işgalinin Gazze Şeridi'nde masum sivillere karşı gerçekleştirdiği korkunç katliamları, özellikle dün farklı bölgelerin bombalanmasını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu saldırıların, "tehlikeli bir tırmanış, ateşkes anlaşmasının açık ihlali ve ateşkesi pekiştirmeye yönelik uluslararası çabaları baltalama girişimi" olduğu belirtildi.

İİT açıklamasında, bu korkunç suçların tüm sonuçlarından işgalci güç olarak İsrail'in sorumlu olduğu vurgulandı.

Uluslararası topluma çağrıda bulunulan açıklamada, İsrail'in taahhütlerine tam olarak uymaya zorlanması gerektiği belirtilerek, "tüm geçiş noktalarının açılması, insani yardımın Gazze'ye engellenmeden ulaştırılması, İsrail güçlerinin geri çekilmesi, Gazze Şeridi'nde erken iyileşme ve yeniden imar sürecinin başlatılması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi" talep edildi.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, dün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 37 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / ABDULSALAM FAYEZ - Güncel
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu

Trump'a bu fotoğraflar soruldu, bakın ne yanıt verdi
Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu

Suriye'den çekilme için 3 şart! Türkiye, Şara yönetimine iletti
Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür

Hamaney açık açık meydan okudu: Bunu yapmaya kalkarsan...
Trump'ı zora sokacak görüntüler! Modellik yarışmasında jüri olarak yer almış

Yıllar sonra ortaya çıktı! Trump'ı epey zora sokacak görüntü
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi

Dünyayı ayağa kaldıran pedofili dosyasından onun da adı çıktı
Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

Katliam gibi bir kaza daha! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler

Oyunda tanıştığı kadına kabusu yaşattı! Telefonundan neler çıktı neler