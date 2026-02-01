İİT: İsrail'in Gazze'de masum sivillere karşı gerçekleştirdiği korkunç katliamları şiddetle kınıyoruz

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdüren İsrail'i kınayarak, söz konusu saldırıları ateşkesi pekiştirmeye yönelik uluslararası çabaları baltalamayı amaçlayan "tehlikeli bir tırmanış" olarak nitelendirdi.

İsrail'in son iki gün içinde Gazze'de sığınma merkezleri, sivillerin kaldığı çadırlar, bir polis merkezi ve konutları hedef aldığı ve 37 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılarına ilişkin İİT'den yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail işgalinin Gazze Şeridi'nde masum sivillere karşı gerçekleştirdiği korkunç katliamları, özellikle dün farklı bölgelerin bombalanmasını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu saldırıların, "tehlikeli bir tırmanış, ateşkes anlaşmasının açık ihlali ve ateşkesi pekiştirmeye yönelik uluslararası çabaları baltalama girişimi" olduğu belirtildi.

İİT açıklamasında, bu korkunç suçların tüm sonuçlarından işgalci güç olarak İsrail'in sorumlu olduğu vurgulandı.

Uluslararası topluma çağrıda bulunulan açıklamada, İsrail'in taahhütlerine tam olarak uymaya zorlanması gerektiği belirtilerek, "tüm geçiş noktalarının açılması, insani yardımın Gazze'ye engellenmeden ulaştırılması, İsrail güçlerinin geri çekilmesi, Gazze Şeridi'nde erken iyileşme ve yeniden imar sürecinin başlatılması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi" talep edildi.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü, dün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 37 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.