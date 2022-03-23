İİT Cammu Keşmir Temas Grubundan Hindistan'ın yasa dışı adımlarına ret

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Cammu Keşmir Temas Grubu, Hindistan'ın 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'deki yasa dışı ve tek taraflı eylemleri ve bölgenin demografik yapısını değiştirmeye yönelik adımlarını kesin bir şekilde reddetti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İİT 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Cammu Keşmir Temas Grubu'nun başkent İslamabad'da bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Grubun eylem planı dahil olmak üzere kapsamlı bir ortak bildiriyi kabul ettiğine işaret edildi. Bildiride İİT'nin Cammu Keşmir mesesindeki pozisyonu ve anlaşmazlığa ilişkin kararlarının oy birliğiyle yinelendiği vurgulandı.

Hindistan'ın 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'deki yasa dışı ve tek taraflı eylemlerinin ve bölgenin demografik yapısını değiştirmeye yönelik adımlarının kesin bir şekilde reddedildiğine işaret edilen açıklamada Cammu Keşmir halkıyla dayanışma yinelendi.

Açıklamada, Güney Asya'da kalıcı barış ve istikrar için anlaşmazlığın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarıyla uyumlu ve BM gözleminde plebisit ile çözümünün önemine vurgu yapıldı.

İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'nın başkanlık ettiği toplantıya Azerbaycan, Nijer, Suudi Arabistan ve Türkiye'den üst düzey yetkililer katıldı. Toplantıda Pakistan'ı Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi temsil etti.

İİT Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Dr. Hacı Ali Açıkgül, Azad Cammu Keşmir Cumhurbaşkanı Sultan Mahmud Çaudri, Keşmir halkının temsilcileri ve İİT'den üst düzey yetkililer de toplantıda hazır bulundu.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Öte yandan Hindistan, 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış ve eyaleti merkezi hükümete bağlı 2 birlik toprağına bölmüştü.

Bu adımın ardından Pakistan ve Hindistan arasındaki tansiyon yükselmişti.