İİT Büyükelçileri Bükreş'te İsrail'in Saldırısını Kınadı

Romanya'nın başkenti Bükreş'te bir araya gelen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye ülkelerinin Bükreş büyükelçileri, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısını kınayarak, Filistin'e dayanışma mesajı gönderdi.

Filistin'in Bükreş Büyükelçiliği ev sahipliğinde başkentte bir araya gelen İİT üye ülkelerinin Bükreş büyükelçileri Romanya Dışişleri Bakanı Oana Silvia Toiu ile bir araya geldi.

Büyükelçiler, daha sonra Filistin'in Bükreş Büyükelçiliği'ne geçerek buradan ortak açıklama yayımladı.

Filistin halkına daha fazla yardım sağlanması çağrısında bulunan İİT ülkelerinin büyükelçileri, İsrail ile işbirliği yapan devletlerin uluslararası insani hukuku ihlal ettiğinin altını çizdi.

Büyükelçiler, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısını şiddetle kınayarak, "Bu, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." açıklamasında bulundu.

"Bu bir insanlık meselesi, insanın insana yaptığı zulüm"

Görüşmenin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan, Romanya'nın tutumunun İİT ülkelerinin tutumuyla örtüştüğünü ifade etti.

Altan, Romanya'nın uzun zaman önce Filistin Devleti'ni tanıdığını anımsattı.

Romanya'nın Gazze'de ateşkes ve insani yardımın engelsiz ulaştırılmasını savunduğunu belirten Altan, "Romanya zaman zaman Filistin'de tıbbi desteğe ihtiyacı olan çocukları buraya getiriyor, tıbbi bakım veriyor." dedi.

Uluslararası toplumun Gazze'ye tepkisiz kalmaması gerektiğini vurgulayan Altan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz zaten Türkiye olarak gerek sayın Cumhurbaşkanımız, gerek sayın Bakanımız olsun en başından itibaren bütün uluslararası toplumun gözleri önünde Gazze'de soykırım olduğunu, bir cinayet olduğu iki yıl önce söylemeye başlamıştık. Bu bir Müslüman, Hristiyan, Musevi, Yahudi olma meselesi değil bu bir insanlık meselesi, insanın insana yaptığı zulüm."