Anadolu Ajansı (AA) ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen "II. Haberin Telifi ve Medyada Yapay Zeka Sempozyumu" İstanbul'da başladı.

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'te "Albert Long Hall"da gerçekleşen sempozyumun açılış programında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, bilişim başta olmak üzere, teknolojinin hızla geliştiğini ve toplumsal yaşamın birçok alanını etkilediğini belirtti.

Kültür endüstrilerinde de olağanüstü bir değişiklik yaşandığının altını çizen Alpaslan, "Bu değişim tüm insanları etkilemenin de ötesinde, bir yaşam düzeni haline gelmekte. Dolayısıyla bu gelişmeleri çok dikkatle değerlendirmemiz, ona göre düzenlemeler yapmamız gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Habercilik yöntemlerine de bu gelişimlerin etki ettiğini vurgulayan Alpaslan, "Özellikle dijital mecralardan haber akışının ortaya çıkmış olması, daha doğrusu internet haberciliği, klasik medya düzeninde çok önemli değişimlere yol açtı. Haberi üretenler bu anlamda bir nevi haklarından yoksun konuma düştüler. Dolayısıyla bu sempozyumda konuşulacaklar, hukuki, sosyal, ekonomik alanda ne tür düzenlemeler yapılması gerektiği üzerine önemli bir zemin olacak; bundan sonraki tartışmalarla ve çalışmalarla da şekillenecek. Bakanlık olarak biz de üzerimize düşeni yapacağız." dedi.

Alpaslan, haberin telifi konusundaki hukuki düzenlemelerle bu alanın daha adil bir düzene oturabileceğini dile getirdi.

Yapay zekanın medya sektörüne etkileri de tartışılacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci ise yapay zekayı üniversitenin öncelikli araştırma sahası olarak belirlediklerini ve Türkiye'nin ilk Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsünü açtıklarını kaydetti.

Yapay zekanın medya sektörüne etkilerini tartışmak üzere bir araya geldiklerini belirten İnci, "Haber üretiminden içerik yönetimine kadar geniş bir alanda yapay zekanın oluşturacağı etkiler, bizleri hem fırsatlar hem de sorumluluklar noktasında derinlemesine değerlendirme yapmaya davet ediyor." dedi.

Medya içeriklerinde yapay zekanın oluşturduğu dönüşüme dikkati çeken İnci, "Telif hakları, veri güvenliği ve dezenformasyon gibi önemli konuların ne şekilde anlaşılacağı ve uzun vadeli çözümlerin nasıl önerileceği günümüzün en can alıcı soruları arasında yer almaktadır. Bu sempozyumda sunulacak ufuk açıcı tebliğler sayesinde insan ve makine işbirliğinin sunduğu imkanlara ve meydan okumalara dair nitelikli bir farkındalığın oluşacağına inanıyorum." diye konuştu.

Sempozyuma Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş, AA Kültür Sanat Haberleri Müdürü Bünyamin Yılmaz, milletvekilleri, sektör profesyonelleri, hukukçular, akademisyenler, teknoloji uzmanları ve davetliler katıldı.

Gün boyu oturumlarla devam edecek sempozyumda, medyanın dijitalleşmesiyle ortaya çıkan hukuki, etik ve teknolojik meseleler, dijitalleşmenin medyada telif haklarına etkileri, yapay zekanın haber üretim süreçlerinde kullanımına dair fırsatlar ve riskler ele alınacak.