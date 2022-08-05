İhtiyaç sahipleri için konulan giysi kutusundan hırsızlıkta 4 tutuklama - Haberler

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İhtiyaç sahipleri için konulan giysi kutusundan hırsızlıkta 4 tutuklama

İhtiyaç sahipleri için konulan giysi kutusundan hırsızlıkta 4 tutuklama

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, ihtiyaç sahibi kişiler için yerleştirilen giysi kutusundaki kıyafetleri çaldıkları sırada bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenen ve gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

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İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, ihtiyaç sahibi kişiler için yerleştirilen giysi kutusundaki kıyafetleri çaldıkları sırada bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenen ve gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Olay 3 Ağustos'ta, Eski İzmir Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir otomobilden inen 3'ü kadın 5 kişi, ihtiyaç sahipleri için Türk Kızılay tarafından yol kenarına konulan ve elbiselerin toplandığı giysi kutusunun yanına geldi. Giysi kutusunu açan şüpheliler, içindeki kıyafetleri çıkardı. Şüpheliler, yere serdikleri kıyafetlerden beğendiklerini alırken, o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Polis, şikayet üzerine olayla ilgili çalışma başlattı. Otomobilin plakasını tespit eden polis ekipleri, kısa süre içerisinde şüphelileri yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin otomobilinin bagajında yapılan aramada, giysi kutusu içerisinden çalınan kıyafetler de bulundu.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öte yandan, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 3'ü kadın 5 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. M.S., S.S., T.S. ve B.S. tutuklanırken, K.S. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Güncel

Karabağlar İzmir Güncel Haberler

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