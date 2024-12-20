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İhtiyaç Sahibine Yardım İçin Alışveriş Şenliği Düzenlendi

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Samsun Mutluluğun Kanatları Derneği, ihtiyaç sahibi çocuklar yararına alışveriş şenliği düzenledi. Etkinlikte, kadınların hazırladığı ürünlerin tanıtımı ve satışı gerçekleştirildi. Elde edilen gelir, kırsal kesimdeki ihtiyaç sahibi çocuklar ve engelli bireyler için kullanılacak.

Samsun Mutluluğun Kanatları Derneğince, ihtiyaç sahibi çocuklar yararına alışveriş şenliği gerçekleştirildi.

Samsun Cerrahi El Aletleri ve Sağlık Müzesi'nde düzenlenen şenlikte çeşitli firmalardan alınan ve kadınların hazırladığı ürünlerin tanıtımı ve satışı yapıldı.

Şenlikten elde edilecek gelir, kırsal kesimdeki ihtiyaç sahibi çocukların yanı sıra lösemili, down sendromlu ve engelli çocuklar yararına kullanılacak.

Dernek Başkanı Burcu Keskin, AA muhabirine, şenliğe 40 firmanın katıldığını, güzel bir dayanışma örneği sergilendiğini söyledi.

Bağışlarla bir köy okulundaki çocuklara bot ve mont alarak yılbaşı etkinliği gerçekleştirmek istediklerini belirten Keskin, "Çocuklar için kurulmuş bir derneğiz, amacımız çocuklara dokunmak. Bu etkinlik sonunda da çocuklara dokunacağız." dedi.

Kentteki firmanın sahibi Beyhan Çakır da şenlikten elde edecekleri tüm geliri ihtiyaç sahibi çocuklara bağışlayacaklarını dile getirerek, arkadaşlarıyla çeşitli yiyecekler hazırlayıp satışa sunduklarını kaydetti.

Şenlik, 22 Aralık Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
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